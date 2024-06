Nakikiramay po kay ‘Triggerman’

MAGANDANG araw mga ka-Talakers at ka-Abante. Sa awa ng Diyos lagi tayong nasa mabuting kalagayan, pero itong nagdaang linggo, ito ay isa sa pinakamalungkot na weekend para sa pamilya ng aking matagal na nakasama sa basketball.

Sumakabilang-buhay na ang maybahay ni PBA legend Allan Caidic na si Milotte Caidic sa edad na 59 years old.

Sila ay magkasintahan pa mula noong nasa kolehiyo pa kami.

Meron si Mareng Millote na iniwan na dalawang dalaga na sina Maris at Marla, nakikiramay ang lahat ng sports fans at ng mga nasa mundo ng entertainment at iba pa.

Gayundin ang aking aking kumpare sa Cavite City na si MIKE PONSONES, matagal-tagal ding nanilbihan bilang KONSEHAL sa Cavite City. Kami ay nakikidalamhati kay Mareng Neneng, Chin, at iba pang anak nila Ponsones.

Life is short ‘ika nga nila, huwag masyadong stress sa buhay, ngayong Sabado lahat ang libing.

Kay Pareng Allan at Mareng Neneng, kapit lang, lalo na sa ganitong mga pagsubok. Panandalian sana ang mga ganitong pangyayari para maka-abante na lahat.

Nandiyan pa rin naman ang ating mga anak na nagsisilbing inspirasyon sa pang-araw-araw. Sila ang dahilan kung bakit tayo bumabangon at nagsusumikap sa trabaho.

Ang mga anak natin at pamilya ang nagbibigay lunas sa atin sa mga pagod at daing na nararamdaman natin sa trabaho.

Kaya ayan, RIP kay Mareng Milotte at Pareng Mike.