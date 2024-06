Nag-dinner treat: Vilma bumawi kina Carlo, Charlie

Isa ang Star for All Seasons na si Vilma Santos sa mga ninang sa kasalang Carlo Aquino-Charlie Dizon sa Silang, Cavite noong June 6, pero hindi nga nakadalo roon ang premyadong aktres.

Pero kamakailan nga ay nagkita na sila ng kanyang mga inaanak nang i-treat niya ang mga ito ng dinner.

Flinex nga ni Ate Vi sa kanyang social media accounts ang dinner date niya sa mga inaanak.

Nang maka-chat namin ang Star for All Seasons, sinabing noon pa naman nila usapan nina Carlo, Charlie na magdi-dinner at ngayon nga lang daw iyon natuloy.

“Hindi ako naka-attend, pero ‘yung dinner, matagal na kaming nag-plan,” tsika ni Ate Vi.

Parang anak na rin ang turing ni Ate Vi kay Carlo dahil sa pelikulang ‘Bata, Bata… Paano Ka Ginawa?’ ay naging anak nga siya ng Star for All Seasons.

Sa pelikulang iyon nga ay may iconic lines sina Ate Vi, Carlo.

Sey ng character ni Ate Vi, “Wala akong ginagawang masama!”

Sagot naman ng character ni Carlo, “Akala mo lang wala, pero meron, meron, meron!”

Ang dalas ngang gayahin ang iconic lines na ‘yon nina Ate Vi, Carlo, ha!

Anyway, mula nga sa pagiging ‘anak’ ay inaanak na ngayon ni Ate Vi si Carlo, pati ang misis nito na si Charlie.

So bongga!