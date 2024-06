Miss na sina Pauleen, Vic, Joey Ruby nagwala sa saya dahil kina Tito, Helen

Sunod-sunod ang post ni Ruby Rodriguez tungkol sa anak niyang si AJ, na nag-graduate nga sa isang school sa US, at super proud nga siya sa achievement nito.

“I’m lost for words! All I can say I’m proud of you my son! I know you always achieve to do your best in everything. Good luck on your next journey!” sabi ni Ruby na maluha-luha nga.

At siyempre, malungkot din siya dahil umalis din agad ang anak niyang si AJ para sa summer vacation.

“I was feeling down coz Aj left for summer vacation. Sepanx (separation anxiety) is real!” sabi pa niya.

Pero, agad-agad din daw napalitan ng tuwa ang pagkalungkot niya.

“But a sudden burst of Joy and happiness coz I met up with my dabarkads whom I miss so much @helenstito (Tito Sotto) @helengamboasotto (Helen Gamboa) and the whole Fam,” sey pa niya, na makikita nga sa photo ang mahigpit niyang yakap sa dalawa.

Pero biglang-bigla rin, na-miss niya ang best friend for life niyang si Pauleen Luna-Sotto.

“Then it hit me @pauleenlunasotto where are you where is my bff? Soon, very soon,” chika ni Ruby.

At siyempre, na-miss din niya si Joey de Leon.

“Mayor kelan tayo hehehehe!” saad pa ni Ruby.

Well, na-witness ko nga kung gaano ka-close si Ruby sa mga host ng ‘Eat Bulaga’, kina Tito, Vic, Joey, at siyempre pati na kay Pauleen. Sa mga shows nga nila abroad ay madalas akong nakakasama, kaya kitang-kita ko kung paano pasayahin ni Ruby ang mga kasama niya.

Ang bongga nga na palaging taya si Ruby pagdating sa kuwentuhan, na sasabayan pa niya nang malalakas na halakhak.

Bongga! (Dondon Sermino)