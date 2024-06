Mga faney nina Janine, Kim matindi ‘rambolan’ sa online

Balik sa Top 2 si Nadine Lustre sa nagaganap na online poll para sa Outstanding Asian Star category ng 2024 Seoul International Drama Awards.

Muli ngang nasungkit ng actress ang ikalawang pUwesto kay Paulo Avelino habang nangunguna pa rin si Kim Chiu sa nasabing online poll.

Nominated para sa series na ‘Linlang’ sina Kim at Paulo habang sa Prime Video series naman na ‘Roadkillers’ nominated si Nadine.

Ang bilis nga ng nilaki ng boto ni Nadine kaya naungusan nito ang ka-love team ni Kim dahil nakakuha siya ng suporta mula sa fans ni Janine Gutierrez.

Mukhang hindi pa rin okay ang ilang fans ni Janine kay Kim dahil sa pagkaka-link nito kay Paulo.

Kung matatandaan, nabalitang naging magdyowa sina Paulo at Janine.

Viral ngayon ang post ng isang fan group ni Janine sa Instagram na naghihikayat sa mga kapwa fan ng aktres na suportahan si Nadine para matalo ang isang personality na tinawag nilang ‘K’.

Post nito, “Team Janine, need ng help ang isa sa mga kaibigan ng ating Asia’s Rising Star.

“Please guys help natin si Nadine. Ang goal natin, si Nadine ang makapasok at ‘wag pumasok si K.”

Kinondena naman ng mga KimPau fan ang pananabotahe ng fans ni Janine kay Kim.

Sey ng isang KimPau fan, “Ginagamit ninyo pa si Nadine! Tantanan ninyo nga panggagamit, mahiya naman kayo!!!”

Kuda naman ng isa pang netizen, “Grabeh… matutuwa ba si Paulo ‘pag nalaman na ganito ‘yung goal n’yo, Team Janine, PauNine???

“You can support Nadine in whatever ways you wanted, but never promote this kind of action. Anong ginawa ni Kim sa inyo????? Ano????”

Nakakaloka nga ang ibang fan, nadadamay pa ang pangalan ng idolo sa mga mali nilang gawain.

Tiyak na walang alam si Janine sa pinaggagawa ng ilan niyang fans at I’m sure hindi siya matutuwa kapag nalaman niya ito.

‘Yun na!