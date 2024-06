Marlon Tapales, iba pa nakaabang sa iiwanang korona ni Naoya Inoue

NAKAHANDA nang lisanin ni two-time undisputed champion Naoya “Monster” Inoue ang super bantamweight division upang umakyat sa mas mabigat na featherweight class sa susunod na taon, na siya ring magbibigay ng malaking pagkakataon sa mga Filipino boxers gaya nina Marlon Tapales, John Riel Casimero at Carl Jammes Martin na puntiryahin ang isa sa apat na titulong mababakante nito.

Inanunsiyo ni Top Rank head Bob Arum na nakatakdang iwan ng four-division world titlist ang junior featherweight rank upang pumasok sa matitigas na 126-pound boxers na kinabibilangan ng mga Mehikanong boksingerong kampeon na sina unbeaten World Boxing Organization Rafael Espinoza, International Boxing Federation (IBF) titlist Luis Alberto Lopez, World Boxing Council (WBC) title belt holder Rey Vargas at interim titlist Brandon Figueroa, gayundin si World Boxing Association (WBA) champ Nick Ball ng United Kingdom.

Nasambit ni Arum ang naturang pahayag matapos nitong ipagwalang-bahala ang pag-uutos ng WBA na labanan ni Inoue ang mandatory challenger na si dating unified champion Murodjon “MJ” Akhmadaliev ng Uzbekistan, at nakahandang bitawan ng Japanese slugger ang titulo, dahil nakatutok na ang atensiyon ng boksingero sa dalawang title defense kina TJ Doheny sa Setyembre 9 sa Tokyo, Japan at Sam Goodman sa Disyembre.

“[Doheny] has become a big, big draw over there, and that matters. Look at what Luis Nery did as the bad boy [following a positive PED test], helping sell out the Tokyo Dome,” wika ni Arum, na minsan nan naihayag ang planong laban kay Doheny na umakyat pa sa ring matapos ang pagpapabagsak ni Inoue kay Nery. “Worse comes to worst, [Inoue] loses the WBA title … and that’s a ‘who cares?’ anyway, because the plan is for [Inoue] to fight at 122 this year and then move to 126 [featherweight] next year.”

Dahil sa naturang pahayag ng American promoter, mas lumaki ang tsansa ng mga Pinoy boxer na kinabibilangan nina dating unified champion Tapales, rising star Martin at kontrobersiyal na three-division world titlist Casimero.

Nakapuwesto si Tapales bilang No. 2 contender sa WBC, No. 3 sa IBF at No. 5 sa WBA, na gigil ring makabawi kay Inoue matapos ang 10th round technical knockout loss dito noong Disyembre 26 sa Ariake Arena sa Tokyo, Japan para sa undisputed title.

Nakapwesto naman ang WBO Global 122-lb champ na si Martin sa No. 4 sa WBO belt ni Inoue. Nananatiling undefeated ang 25-anyos na tubong Lagawe, Ifugao kasunod ng panalo kina Chaiwat Buatkrathok, Oscar Duge at Komgrich Nantapech para sa huling tatlong laban nito.

Matagal namang nawala sa kasikatan si Casimero na nagtapos sa fourth-round draw ang huling laban sa boxing trainer na si Yukinori Oguni noong Oktubre 12 sa Ariake Arena matapos na mawala sa beywang nito ang WBO bantamweight belt dulot ng paglabag sa kautusan ng British Boxing Board of Control na pagsusuot ng Sauna suit, huling lumaban ito sa mga low-rank boxers na sina Roy Akaho at Fillipus Nghitumbwa.

Nakapuwesto naman bilang No. 3 sa WBO, No. 9 sa IBF at No. 10 sa WBC si Casimero na patuloy na nag-aabang sa mga susunod na laban sa hinaharap. (Gerard Arce)