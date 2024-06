Kinondena ni OFW party-list ang pagkamatay ng isang marinong Pinoy sa pag-atake ng rebeldeng Houthi sa MV Tutor habang naglalayag sa Red Sea.

“Lubos po ang a­king pakikidalamhati sa mga naulila ng ating seafarer. Nakakailang atake na ang Houthi rebels sa mga cargo vessels na halos laging may lulan na mga Pinoy. Nakakalungkot na laging nadadamay ang mga kababayan natin, na nais lamang magtrabaho para sa pamilya, sa mga sigalot at acts of terrorism,” ayon kay OFW party-list Rep. Marissa Magsino.

Nanawagan din si Magsino sa mga ahensiya ng gobyerno na gumawa ng mga hakbang upang agad na maiuwi ang labi ng napaslang na Pilipino at mabigyan ito ng angkop na libing.

Kinumpirma ng White House na isang Pilipino ang nasawi sa pag-atake ng Houthi sa MV Tutor, isang Liberian-flagged Greek-owned bulk cargo carrier.

Ang 21 pang marinong Pinoy na tripulante ng barko ay nailigtas at nakauwi na sa Pilipinas noong Lunes.

Hindi pa maberipika ng Pilipinas ang pagkamatay ng marinong Pinoy pero kinumpirma na ito ng White House nitong Lunes, Hunyo 17.

“A few days ago, the Houthis attacked the Liberian-flagged, Greek-owned and operated bulk cargo carrier merchant vessel Tutor, kil­ling a crew member who hailed from the Philippines,” wika ni US White House National Security Communications Advisor John Kirby.

Binanggit pa niya na walang koneksyon sa giyera sa Gaza ang MV Tutor dahil katatapos lang nito ng port call sa Russia at patungo na sana sa Egypt. (Billy Begas)