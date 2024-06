Marian super ganda kahit pinapangit, marumi

Sana all, kahit pinapangit na, dinumihan, lutang pa rin ang ganda.

Well, ganiyan nga ang reaksiyon ng mga netizen sa photo na nilabas tungkol kay Marian, na kung saan ay deglamorized nga siya, ha!

Eksena nga `yon sa pelikula niyang ‘Balota’ na kasali sa 2024 Cinemalaya.

Sabi nga ni Marian, malapit sa puso niya ang proyektong ito kaya all-out siya sa mga eksena, kesehodang dungisan, putikan, guluhin ang buhok, papangitin siya sa eksena.

Pero sad to say, kahit nga pinapangit, dinumihan si Marian, ang kagandahan pa rin niya ang nakita ng mga netizen.

“Juice koooo, ang ganda pa rin.”

“Kahit dungisan, guluhin ang buhok at pasuotin ng madumi, ang ganda-ganda pa rin.”

“Aww ganda na naman nito.”

“Bakit ang ganda pa rin?? Asan ang hustisya?”

“Nasaan ang hustisya bat ang ganda pa rin, kainessss!”

“Grabeh ka na Marian kahit ganyan hitsura mo ang ganda-ganda mo pa rin. At ang bata ng mukha mo wala sa edad na mag-40 ka na sa August. Game changer ka talaga. So proud of you!”

“Excited to watch it.”

“Bakit ang ganda pa rin, kaloka!”

Well, bigo nga silang papangitin si Marian, ha! Kainis talaga! Hahahaha! (Dondon Sermino)