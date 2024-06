Magkakasubukan na kaya?

Huwag naman sanang mangyari, pero posibleng hindi maiwasan na magkasubukan ang mga tropa ng Pilipinas at tropang mintis ng China kapag tinutoo ng huli ang banta nito na huhulihin ang mga “dayuhan” na “ilegal” na papasok daw sa kanilang teritoryo sa South China Sea, na inaangkin pati ang West Philippine Sea.

Pero bago ‘yan, may mga ayudatics na kurimaw na naniniwala na mas apektado ng isyu ng mahal na bigas ang mga Pinoy kaysa sa WPS. Kaya hindi raw masyadong pinapansin ng mga utaw ang mga politikong “nakikilangoy” lang sa problemang ito ng bansa, kaysa sa isyu ng bigas na mas malapit nga naman sa sikmura.

Bagaman, hate na hate ng mga Pinoy ang mga Intsik sa ginawa nila sa mga kababayan nating mangingisda na nawawalan ng kabuhayan sa WPS, mas ramdam marahil ng mas maraming Pinoy ang epekto ng mahal na presyo ng bigas sa buong Pilipinas. Kasi nga naman, puwedeng mabuhay ang tao nang walang isdang ulam, basta mayroon lang bigas na maisasaing.

Kaya siguro maraming utaw ang interesado na malaman kung tatalab kaya ang plano ng mga mambabatas na tapyasin ng ratipa sa mga imported na bigas, o lalo lang magiging tiba-tiba ang mga importer dahil liliit ang gastos nila sa taripa?

Kasama kasi sa planong pag-amyenda sa Rice Tariffication Law (RTL) na isinusulong ng mga mambabatas, eh ibalik ang werpa ng National Food Authority na makapag-angkat ng bigas at payagang ibenta muli sa merkado.

Kung tama o masusunod ang plano na ibaba sa 15 percent mula sa dating 35 percent ang taripa, at kung magbebenta ang NFA ng mas murang bigas, aba’y baka nga mapababa ang presyo ng komerisyal na bigas na naglalaro ngayon sa P50 per kilo ang presyo sa mga pamilihan.

Ang tanong ng mga kurimaw, kung kalahati ng taripa ang matatapyas sa imported na bigas, ganoon din kaya ang maging tapyas sa presyo ng bigas sa mga pamilihan? Ibig sabihin, kung naglalaro sa P50 per kilo ang bigas ngayon, posible kayang maging P25 per kilo ang bigas kapag naipatupad ang amyenda sa RTL?

Ang ibang malilikot ang isip, nangangamba na baka ang NFA rice lang ang umabot sa P25 per kilo pero ang mga aangkatin ng mga negosyante eh katiting lang ang mabawas. Ang ibig sabihin, baka raw ang mga negosyante ang higit na mabondat sa kita dahil liliit ang bayad nila sa taripa.

Samantala, matapos ipagyabang ng China noong Mayo na binibigyan daw nito ang kapangyarihan ang kanilang China Coast Guard na hulihin at ikulong ang mga “dayuhan” na manghihimasok sa kanilang teritoryo na sakop ng nine dash “lie,” na dinagdagan pa ng isa kaya naging “10 dash lie.”

Mukhang hanggang 10 lang ang kayang bilangin ng China dahil hindi nila kayang bilangan ang milya-milyang layo ng kanilang bansa sa mga teritoryo sa WPS na pasok sa EEZ ng Pilipinas. Kumbaga sa bato, kailangan pa nilang gumawa ng dambuhalang tirador para umabot sa WPS. Samantalang ang Pilipinas, ika nga sa Ingles, stone throw away lang ang layo.

Buweno, sisimulan daw ng CCG ang panghuhuli noong June 15. Ang problema, ang mga kababayan nating mangingisda ang nagpupunta sa mga teritoryo ng Pilipinas na inaangkin ng China, gaya sa Scarborough Shoal, na tinatawag din na Panatag Shoal, o Bajo de Masinloc.

Habang isinusulat natin ito, wala pa namang hulihan na nagaganap. Ang matatapang nating mga kababayang mangingisda, nais na mangisda pa rin sa Panatag kahit natatakot. Kapag wala na kasing Pinoy na nangisda doon, lalabas na teritoryo na talaga ng China ang Panatag at baka tayuan din nila ng pekeng isla.

Pero pangako naman ng mga Philippine Navy at Philippine Coast Guard, aalalayan nila ang mga mangingisdang Pinoy doon. Kaya ang tanong, papaano kung manghuli ang mga Intsik at pumalag ang mga Pinoy? May opisyal kaya na gagamit sa linya ng “John Wick” movie na, “vis pacem, para bellum,” o “If you want peace, [you should] prepare for war.” Tandaan: “Bata mo ko at Ako ang Spy nyo”.