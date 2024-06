Lundag ni Dindin Manabat sa Flying Titans plantsado na

TULUYAN nang iiwan ni Aleona Denise “Dindin” Santiago Manabat ang NXLed Chameleon upang dumiretso na sa baguhang koponan ngunit ilang beses nang nakatuntong sa kampeonato na Choco Mucho Flying Titans.

Ito ay matapos malaman sa isang mataas na opisyal na nagkausap na ang pamunuan ng NXLed at nagrerepsenta sa kampo ni Manabat, na maayos naman na nagpahayag ng kanyang saloobin at desisyon na hanapin ang kanyang bagong hamon sa paglalaro sa Choco.

“Iyun na siguro iyon,” sabi lamang ni Choco Mucho Flying Titans coach Dante Alinsunurin habang nakatakda nitong tanggapin ang kanyang karangalan bilang UAAP Volleyball Coach of the Year sa ginanap na Collegiate Press Corps (CPC) Awards Night.

Una nang inilipat si Manabat mula sa koponan ng Akari patungo sa kapatid na NXLed kapalit ni Ivy Lacsina, na tila naging sanhi ng pagdedesisyon ng dating National University player na lumipat na lamang sa ibang grupo na kung saan magagawa nito ang kanyang buong kakayanan.

Inihayag ng opisyal na matiwasay nagkaayos ang pamunuan ng Akari at pinayagang umalis at humanap ng bagong team si Dindin.

Ikinatuwa naman ni Alinsunurin ang pagkakarekruta kay Manabat na maipangpupuno nito sa kawalan at hindi pa nasisigurong paglalaro ni Kat Tolentino pati na rin sa posibilidad na hindi paglalaro nina Chery Ann “Sisi” Rondina at Cherry Nunag na kabilang sa national squad na Alas Pilipinas Women.

“She will be a good addition to the team,” sabi ni Alinsunurin, na umaasang mabibigyan din ng pagkakataon ng pamunuan ng PVL na isama pa rin sa koponan ang mga nasa Alas Pilipinas Women upang mas lalong masanay ang mga ito na nagsasanay at naghahanda habang sumasabak sa aktuwal na kompetisyon. (Lito Oredo)