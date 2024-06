Inaasahang mapapakinabangan na ng publiko ang ilang estas­yon ng LRT-1 Cavite Extension sa buwan ng Oktubre para sa pagbubukas ng kanilang partial operations.

Sa Bagong Pilipinas public briefing, sinabi ni Jonathan Gesmundo, Executive Assistant to the secretary ng Department of Transportation na target nilang mabuksan ang partial ope­ration ng LRT 1 Cavite Extension bago sumapit ang Pasko.

Halos 98% na aniyang makumpleto ang extension project na inaasahang pakikinaba­ngan ng 300,000 commuters kada araw.

Inaasahan aniyang limang estasyon ng extension project ang mabubuksan sa publiko kabilang na rito ang nasa Asia World, NAIA station,hanggang Dr. A Santos Avenue at dalawang stations na lamang ang hindi pa natatapos.

“Iyong LRT-1 Cavite Extension ay hopefully, partial operations ay mag-umpisa the earliest­, mga October this year.

Mayroong lamang matitirang mga two stations hanggang Cavite na hindi natatapos pero hopefully baka next year, 2025 ang lahat ng estasyon ng extension ay magbubukas na,” ani Gesmundo.

Sinabi ni Gesmundo na magkakaroon ng multimodal transport sa Dr. A. Santos Station na terminal ng mga jeep at tricycle upang hindi na mahirapan ang mga pasahero kapag bumaba sa nabanggit na station. (Aileen Taliping)