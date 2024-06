Kira Ellis swak sa US NCAA

SORPRESANG nakamit ng isa sa pinakabatang triathlete ng bansa na si Kira Ellis ang pagkakataong makapag-aral at makapagsanay sa Estados Unidos bilang parte ng pagiging scholar sa pamamagitan ng sports.

Inihayag mismo ng mga magulang nito sa kanyang social media na si Doray Ellis pati na sina Raider Pete at Mark Ellis ang bihirang pagkakataon na makamit ng batang atleta ang makasabak para sa isang mahusay unibersidad at masuportahan sa Amerika.

“It’s official!,” sabi nito sa kanyang personal post. “US was never part of the plan. Thank you Coach Pete for insisting and convincing us that Kira can get a scholarship in the US for NCAA Women’s Triathlon Div 1. We are very grateful for all your support to Kira.”

“Queens is currently ranked #2 and I’m very excited for Kira to be part of a very strong field of international female triathletes. Its been hard training on her own but soon she’ll be training with teammates with the same dream and goal. Couldn’t be more excited and happy for my baby! Congratulations and Mama is so proud of you!”

Si Ellis ay matatandaan na kasama sa koponan ng Pilipinas na nakapagwagi ng gintong medalya sa 32nd Southeast Asian Games sa Kep Town Beach sa Cambodia.

Kasama nito sina Matthew Hermosa, Erica Burgos at Inaki Lorbes na nagwagi sa aquathlon mixed team relay na nag-ambag ng ginto para sa bansa sa kada dalawang taong torneo. (Lito Oredo)