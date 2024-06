Kim ‘di pakakabog sa rami ng endorsement

Bibilib ka talaga sa pagiging ‘sakalam’ (malakas) ni Kim Chiu, ha!

Isa nga ang rumored girlfriend ni Paulo Avelino sa mabiling-mabili sa advertisers.

Palagi ngang may pa-launch sa mga produktong ine-endorse ng ex-girlfriend ni Xian Lim.

Hindi nga pakakabog si Kim sa rami ng endorsement, ‘noh?!

Aba, kamakailan nga lang ay ginanap ang isang malaking launch ng Brilliant Skin Essentials sa The Blue Leaf Cosmopolitan para ipagdiwang ang ilang mahahalagang milestones ng brand, lalo na ang newest product nila na Hello Melo Drink, na si Kim nga ang endorser.

Siyempre, very proud ang si Miss Glenda dela Cruz, CEO ng Brilliant Skin Essentials, dahil ang isa sa mga nangugunang aktres ng ABS-CBN ang endorser nila ng Hello Melo, ha!

Sabi nga ng mga um-attend doon, bilib na bilib sila kay Kim bilang endorser. Effective raw talaga ang isa sa ‘It’s Showtime’ hosts sa pag-e-endorse ng mga produkto.

In fairness sa fans ni Kim, talaga namang sinusuportahan nila ang mga produktong ine-endorse niya. Hindi sila ‘yung basta makatili, palakpak lang sa actress-TV host.

Siyempre, sobrang appreciated naman ni Kim na very supportive ang kanyang fans sa bawat gawin, i-endorse niya.

Sabi nga pala ni Kim sa Q & A portion ng launch na iyon, “‘Pag masaya ka sa buhay mo magre-reflect din ‘yan sa mukha mo na maaliwalas, mukhang masaya ka, mukhang maganda ka kasi ‘di mo pinuproblema ‘yong problemang ‘di mo kailangang problemahin. So just live in the moment, mabuhay ka lang. Gawin mo lang ano magpapasaya sa ‘yo at kung ano ‘yong magpapaganda sa ‘yo.”

Sey naman ng mga fans, isa raw sa nagpapasaya kay Kim ay si Paulo, na kasama rin sa event na iyon dahil endorser ang aktor ng Brilliant Medical Group na pag-aari pa rin ni Miss Glenda.

Bongga! (Jun Lalin)