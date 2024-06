Kai Sotto tatalon sa Koshigaya Alphas

INAASAHANG itatatag ni Gilas Pilipinas tower Kai Zachary Sotto ang kanyang katayuan bilang isa sa mga inaabangang puwersa sa basketball sa pananatili nito sa Japan B.League para sa bagong koponan na Koshigaya Alphas sa susunod na season.

Inihayag sa isang online report na tatalon sa second division ng East Conference ang 22-anyos na 7-foot-3 Filipino center matapos nitong lisanin ang Yokohama B-Corsairs at Hiroshima Butterflies sa nagdaang 2023-24 season ng B.League.

Dalawang season rin itong nasilayan sa Adelaide 36ers sa National Basketball League (NBL) sa Australia, kung saan hinirang itong NBL Fans MVP noong 2022 at 2023 season.

Nagpasikat si Sotto sa 34 na laro sa Japanese league noong nagdaang season para itala ang 12.8 points, 6.4 rebounds at 1.1 blocked shots per game para sa Yokohama. Kinakitaan ito ng pinakamahusay na laro noong nagdaang season nang ibuhos ang 28 puntos mula sa 12-of-15 shooting at humakot ng anim na boards laban sa semifinalists na Alvark Tokyo.

Magiging malaking tulong si Sotto sa Koshigaya na naglalaro sa B2 League matapos makatuntong sa Finals upang maiangat sa isa sa matataas na dibisyon sa liga, lalo na’t kinakitaan ng malaking pagbabago sa laro ang dating Ateneo Blue Eaglet nang magpasikat ito sa mga buwan ng Pebrero hanggang Abril nang kumamada ito ng 17.0 puntos at 7.8 rebounds kada laro sa 16 na sunod na asignatura.

Ikinukunsiderang isa sa mga tinitignang prospect ang tubong Las Pinas City na makakapasok sa prestihiyosong National Basketball Association (NBA) sa Amerika. Tinangka nitong magpa-draft noong 2022 subalit hindi ito pinalad na mapili sa nagdaang dalawang round.

Sumubok si Sotto na makapaglaro sa NBA sa pamamgitan ng NBA Summer League bang tapikin ng Orlando Magic, subalit hindi naging maganda ang pagtatapos ng laro nito nang manumbalik ang dating injury at hindi makapaglaro sa huling laro.

Maraming Pilipino ang nagnanais na maging kauna-unahang homegrown player mula sa Pilipinas si Sotto na makapaglaro sa NBA. Kasalukuyang naglalaro ang mga may dugong Pinoy na sina Fil-American at Gilas Pilipinas leading guard Jordan Clarkson sa Utah Jazz at Jalen Green ng Houston Rockets, habang minsang naglaro sa liga si Raymond Townsend sa Golden State Warriors at Indiana Pacers noong dekada 80.

Naghahanda na rin si Sotto para sa paglahok ng Gilas Pilipinas sa nalalabing qualification tournament para sa mga huling silya sa Paris Olympic Games simula Hulyo 2-7 sa Riga, Latvia para kaharapin ang hometown favorite kasama ang Georgia, Brazil, Cameroon, at Montenegro. (Gerard Arce)