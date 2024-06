Jaylen Brown Finals MVP, Boston Celtics kampeon!

KUMPLETO na ang championship journey nina Jayson Tatum, Jaylen Brown at coach Joe Mazzulla, inihatid ang Boston Celtics sa 18th NBA title.

Sa sariling teritoryo pa hinablot ng Celtics ang record-setting banner, tinalo ang Dallas Mavericks 4-1 huli ang dominanteng 106-88 victory nitong Lunes (Martes sa Maynila).

Tumabo ng 31 points, 8 rebounds, 11 assists si Tatum.

Bumakas ng 21-8-6 si Brown, may double-double na 15 markers, 11 boards si Jrue Holiday at 14 points, 8 rebounds si Derrick White.

Naglaro din si center Kristaps Porzingis mula leg injury, nag-ambag ng 5 points sa 16 minutes off the bench.

Si Brown ang itinanghal na Finals MVP.

Binasag ng Celtics ang tablahan nila ng Lakers sa pinakamaraming championship banners, sa 16th anniversary ng huling pagtataas ng Larry O’Brien Trophy noong 2008.

Pagtunog ng final buzzer ay natulala si Tatum, isinangkalan sa likod ng ulo ang dalawang kamay habang binibigyan ng standing ovation ng maingay na crowd sa TD Garden.

“It means the world,” bulalas ni Tatum matapos tanggapin ang trophy kay NBA commissioner Adam Silver. “It’s been a long time. And damn I’m grateful.”

Tumapos si Luka Doncic ng 28 points, 12 rebounds para sa Dallas, pero naka-15 points mula 5 of 16 shooting lang ang tandem niyang si Kyrie Irving. Wala halos naiambag ang kanilang support cast.

Nakaiwas sa sweep ang Mavericks nang tambakan ng 38 ang Celtics sa Game 4. Hindi na nasundan ang panalo.

Dinistansiyahan ng Boston ang Dallas 28-18 pagkatapos ng first quarter, halos tapos na ang boksing nang bumuka pa sa 67-46 sa break. (Vladi Eduarte)