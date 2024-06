James pinagkaguluhan ng international media sa Milan Fashion Week

Matapos ngang um-attend ng Men’s Milan Fashion Week Spring/Summer 2025, naging usap-usapan sa iba’t ibang international online lifestyle and fashion media si James Reid.

Kumalat nga ang mga photo ni James sa mga international media post ng mga nag-cover sa event na iyon.

Maging sa coverage ng international premier men’s magazine na GQ ay napasama siya.

Pinick-up ng followers ni James ang napakaraming media mileage na nakuha ng boyfriend ni Issa Pressman dahil sa pagdalo ng actor-singer sa global fashion event. Flinex nga nila ang mga ‘yon sa X kaya agad itong nag-trending.

Halos lahat din ng video coverage ng MFW ay kitang-kita ang presence ng singer-actor. Nasa VIP section kasi si James, front row at katabi ng mga Asian Superstars tulad na sina Zhou Yiran of China at Sota Fukushi of Japan.

Napabilang din si James sa listahan ng Best Celebrity Looks at Men’s Milan Fashion Week ng Envi Media. Puring-puri ng nasabing news media platform ang kakisigan at pagiging fashionista ng Aussie-Pinoy singer-actor.

Samantala, trending din sa X ang video kung saan makikitang nakikipaghalubilo sa mga kababayan nating nakatira sa Milan si James. Puring-puri rin nila ang kabaitan nito sa fans. Pinagbigyan niya ang lahat ng gustong magpa-selfie sa kanya.

Good job, James! (Ogie Rodriguez)