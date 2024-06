Green Alien Biglang Litaw sa Gabi Ng Misteryo Ni ReyTSibayan

Mga ka-Misteryo totoo ngang nasa paligid lang natin ang mga EkstraTerestriyal sa katunayan sa ating programang Gabi Ng Misteryo ay biglang litaw ang isang alien na kulay-berde ang balat.

Yan ang paksa natin ngayon: “Basta may Misteryo Alamin ang Totoo!”

Nitong nakalipas na Sabado sa kalagitnaan ng programang Gabi Ng Misteryo sa mga babala at mensahe ng mga nilalang sa posibleng digmaan o delubyo na darating sa buhay ng tao ay biglang umeksena ang isang ET o alien.

Kitang-kita ng ating studio guest na si Deus Abbas isang psychic ang paglitaw ng green alien.

Deus: “Kanina parang may nakita akong…alam mo yung alien na hitsura?”

Misteryo: “Oo bakit? Sige sabihin mo brother. Anong nakita mo?”

Deus: “Parang may nag-flash sa akin habang nakikinig ako sa isang message.”

Misteryo: “Talaga! Hindi naman ba siya nakipag-communicate sayo?”

Deus: “Hindi naman (Sabay tingin sa upuan sa kanyang tabi) hindi ko na tinanong eh saka na-weirduhan ako at sinabi ko sa sarılı ko bakit may nakikita ako. Sabi ko totoo pala ang sinasabi nila na meron talagang pumupunta dito.”

Misteryo: “Totoo yan…Totoo!”

Deus: “Kasi akala ko dati kapag sinabi na may bisita tayo…hala parang hindi ko naramdaman tapos ngayon narito na ako nakikita ko sila. Totoo pala na dumarating sila.”

Misteryo: “Totoo nga yun may mga bigla ngang dumarating dito sa program ano ha! Let’s welcome ang mga brother at sisters natin sa Galactic Federation.”

Sa susunod pag-usapan natin ang lumabas sa research ng Harvard Scientists na nagsasabing kahalubilo ng tao ang mga alien o ETs.

Para sa Inyong kuwentong kababalaghan mag-email sa misteryophilnet@gmail.com.

Subaybayan tuwing Sabado 10-11 PM sa DZRH Gabi Ng Misteryo.