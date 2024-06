ISANG 27-anyos na Filipino-American ang dinakip dahil sa koneksiyon umano nito sa Jihadist terror group sa New York City, USA.

Humarap ang suspek na si Judd Sanson sa Queens Criminal Court sa New York noong Lunes matapos itong mahuli sa isang traffic stoplight noong Hunyo 12 habang armado umano ng mga armas sa loob ng kanyang sasakyan na may malabong plaka.

Una rito ay namataan din si Sanson na may sasakyang natatakpan ang plaka sa paligid ng 86th St., at Ditmars sa Queens kung saan binaril ang dalawang miyembro ng public safety department ng New York Police District (NYPD).

Samantala, ibinasura ng hukom ang apela ng abogado ni Sanson na si Thomas Michael Montella na ipagbawal ang media sa loob ng courtroom.

Giit ni Montella, hindi magiging patas na isapubliko ang mukha ng kanyang kliyente dahil wala pang ebidensiyang iniharap laban dito.