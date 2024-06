Donnalyn pinagmalaki ang pagiging ampon

Buong ningning na pinagsigawan nga ni Donnalyn Bartolome sa kanyang YouTube channel, na isa siyang ampon.

Tinaon nga ni Donnalyn sa Father’s Day ang chika niyang ito, dahil sabi nga niya, plano niyang baguhin ang buhay ng tatay niya, tulad nang ginawa nitong pagbabago sa buhay niya.

Pero siyempre, may produkto pa rin na inenderso sa content na ito ni Donnalyn, pero pangako niya, gamit ang Bible, hindi ito basta paid content lang, kundi siya raw mismo ang nag-conceptualize nito.

Gusto raw kasi niyang surpresahin ang daddy niya, at dumating nga ang offer na ito, at pinakiusap nga niya na instead na siya lang, isama na ang daddy niya.

Pinalabas nga ni Donnalyn sa daddy niya na photo shoot `yon para sa family picture nila. Pero pagdating sa set, ire-reveal nga niya na endorsement shoot nila `yon.

Sa content na `yon ay tinanong nga si Donnalyn kung ano ang plano nito para sa kanyang ama. At ano rin daw ang pakiramdam niya ngayon na pinagsigawan niya na adopted siya?

“Kinakabahan ako.”

Na puwede ba siyang magkuwento tungkol sa kanyang biological father?

“Can I tell you about my real daddy, instead?” hirit ni Donnalyn.

“To me kasi ang ama ay ‘yung taong paninindigan ka kahit mahirap!

“Before I go into details, I wanna talk about how beautiful the word adopted is!” sabi pa ni Donnalyn, na nilarawan pa ang kahulugan nito.

“That means I’m the chosen one. Hahahaha!”

Sabi pa ni Donnalyn, marami ang kinahihiya ang salitang stepfather, stepmother.

“I realized na kaya pala stepfather, is because he took the step of being my father. I’m so thankful…,” maluha-luhang sabi ni Donnalyn.

Anyway, `yun nga, bagamat may produkto, ramdam pa rin ng mga fan ang kabutihan ng puso ng tumayong ama ni Donnalyn, na biniyayaan nga niya ngayong Araw ng mga Ama.

At sabi nga ng mga faney…

“Kahit may branding, napaiyak ako doon sa story about sa dad niya. Adopted father din kasi ako, may daughter is 19 years old. Nakakatuwa lang kasi kakampi ko siya kesa sa mom niya.”

“Teary eyed watching this video.”

“Grabe nakakaiyak naman po, bilang anak ng magtataho, sobra po akong na-inspire dito, kaya ngayon pa lang ginagawa ko na lahat para makabawi lang sa tatay ko.”

Well… (Dondon Sermino)