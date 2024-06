DJ Stewart, Mets pinagulong Rangers

KUMONEKTA ng three-run homer si DJ Stewart, isa pa ang pinalipad din ni Brandon Nimmo pagkatapos ng ilang singles, at inilampaso ng New York Mets ang reigning World Series champion Texas Rangers 14-2 Lunes ng gabi (Martes sa Pilipinas).

Naglista ng 22 hits ang Mets – kapos ng isa sa 23 nila kontra Atlanta noong 2019 – lima rito para sa extra bases, limang players ang nag-deliver ng at least three hits para pahabain ang win-streak sa anim na laro.

Perpektong 4 for 4 si New York leadoff batter Francisco Lindor, may three singles at double, three runs scored at two RBIs – lahat sa first five innings, pumitik din ng three singles si Pete Alonso, dalawa rito ang nag-resulta sa runs.

Sa two-run shot ni Nimmo habang wala pang out sa fourth ay dumistansiya ang Mets 9-2, tinuhog ni starting pitcher David Peterson ang pangatlong panalo sa gayunding daming sunod na start.

Nalusutan lang ng two runs sa six innings ang lefty, may six strikeouts at three walks. (Vladi Eduarte)