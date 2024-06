Dumaranas ng malaking dagok ang Partido Demokratiko Pilipino (PDP) ni dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte bago pa man ang 2025 elections sa pagbibitiw ni Palawan Rep. Jose “Pepito” Alvarez bilang presidente ng partido.

Ayon sa report ng politiko.com.ph, isang liham na may petsang Hunyo 10, 2024 ang ipinadala ni Alvarez na nagsasabing epektibo kaagad ang kanyang pagbibitiw sa puwesto

“Due to personal reasons, I have decided to resign from the party. I valued the opportunities and experiences presented to me and I am grateful for the support I have experienced…” aniya.

Matatandaan na marami nang politiko ang kumalas sa partido sa mga nakalipas na buwan. Sa katunayan noong Mayo, mahigit 60 pulitiko mula sa Negros Occidental, kabilang si Bacolod Mayor Alfredo “Albee” Benitez.

Sa unang bahagi naman ng buwan na ito, inihayag ni Cebu Go­vernor Gwen Garcia ang kanyang pagbibitiw sa PDP, na binanggit ang kanyang patuloy na alitan kay Cebu City Mayor Michael Rama.

Nasundan ang pagbibitiw ni Garcia ni Mandaue Mayor Jonas Cortes, na binanggit ang kanyang hangarin na panatilihin ang lungsod sa ilalim ng partidong One Cebu na pinamumunuan ni Garcia. (Vince Pagaduan)