PINARANGALAN ang dialysis doctor na si Dr. Teodoro “Ted” Martin na susi ng pagkakaroon ng libreng dialysis at pinakamalaking dialysis center sa Lungsod ng Maynila sa Gawad Pagkilala sa mga Kawani ng Pamahalaang Lungsod ng Maynila bilang isa sa mga tampok na aktibidad sa nalalapit na pagdiriwang ng ika-453 Araw ng Maynila sa Hunyo 24, 2024.

” The journey for the best public service in the field of medicine continues,” ito naman ang tiniyak ni Doc Ted , Director ng Gat Andres Bonifacio Medical Center (GABMC) na nagsisilbi sa mga residente ng unang distrito ng Tondo, sa Maynila matapos siyang gawaran ng pagkilala ni Mayor Honey Lacuna para sa kanyang 30 taong dedikasyon sa serbisyo sa ginanap na “Gawad Pagkilala sa mga Kawani ng Pamahalaang Lungsod ng Maynila”.

Ayon kay Doc, mahigit 200 dialysis patient ang nabibigyan ng libreng serbisyo kada araw.

Pumasok si Doc Ted sa city government service noong 1994 sa Ospital ng Tondo bilang hepe ng department of pediatrics hanggang italaga siyang Director ng nasabing ospital noong 2007.

Samantala, hinirang siya ni dating Manila Mayor Fred Lim bilang Director sa Ospital ng Maynila noong 2009.

Matatandaang naglagay si Lim ng isang ospital kada distrito na lahat ay nagbibigay ng libreng serbisyo bilang karagdagan sa Ospital ng Maynila na nagsisilbi sa mga residente ng District 5.

Itinalaga ni Lim si Dr. Ted bilang direktor ng noon ay Justice Jose Abad Santos Mother and Child Hospital sa third district ng Maynila.

Nagsilbi siya rito mula 2010 hanggang 2013 hanggang mailipat siya sa Manila Health Department Training Department mula 2013 hanggang 2019.

Sa ilalim ng pamumuno ni Doc Ted, naging isang general hospital ito nang pumasa sa pamantayan ng Department of Health (DOH).

Kilala ito ngayon bilang Justice Abad Santos General Hospital.

Itinalaga naman siya ni dating Mayor Isko Moreno bilang hepe ng Gat Andres Medical Center para sa mga residente ng first district ng Tondo. Kinuha rin ni Mayor Honey Lacuna ang serbisyo ni Doc Ted nang ito na ang maging alkalde. (Juliet de Loza-Cudia)