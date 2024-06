Collab concert nina Julie Anne, SB19 Stell nagkakaubusan ng tiket

Bibilib ka sa collab nina Julie Anne San Jose at SB19 Stell Ajero, ha!

Paano ba naman, kalalabas lang ng tickets para sa ‘JulieXStell: Ang Ating Tinig’ concert nila on July 27-28, 8:00pm, sa New Frontier Theater, pero ang bili-bili nun.

May isang friend nga kami na nag-try makabili ng 4 tickets na pinakamahal, pero wala na raw siyang makuhang magkakadikit.

Ang bilis daw mabenta ng mamahaling tickets, ha!

Bongga!

Anyway, ang GMA Synergy, in partnership with GMA Entertainment Group and 1Z Entertainment, ang nakaisip ng concert collab nina Julie Anne, Stell.

Eh ang tickets sa TicketNet outlets nationwide at ticketnet.com.ph ay nagkakaubusan na, ha!

Ang P6,500.00 para sa SVIP with Meet and Greet ay talaga namang mabili dahil marami ang gustong makapagpa-picture kina Julie Anne, Stell.

Sey nga pala ni Julie Anne tungkol sa collab concert nila ni Stell, “We came up with ‘Ang Ating Tinig’ because, of course, Stell and I are very excited to share with everyone our joint voices. And more importantly, for these two very special nights, sama-sama nating maririnig ang mga kantang nagbigay boses sa mga kuwento natin.”

At tsika naman ni Stell, “Gusto talaga naming maipakita ang strength namin. So, may hula na siguro kayo kung ano ‘yung mga magiging performance namin na magpapakita nun. At the same time, wala ring masama na mag-try kami ng something new, kaya excited kami sa mga pasabog na magiging surprise sa mga manonood.”

‘Yun na! (Jun Lalin)