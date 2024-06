Pitong sundalo ang nasaktan kabilang ang isa na naputulan ng daliri sa nangyaring komosyon nang sumampa ang mga Chinese sa barko ng Pilipinas na nagsasagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal noong Lunes.

Ayon sa ulat ng GMA News, kinumpiska rin ng mga Chinese ang walong matataas na kalibre ng baril ng mga sundalong Pinoy at binutas ang rigid hull inflata­ble boat (RHIB). May mga ulat na apat na RHIB ang hinostage ng China pero pinakawalan din matapos ang negosasyon.

Anim na barko ng Armed Forces of the Philippines (AFP) umano ang pinadala sa resupply mission pero hindi ito makarating sa Ayungin Shoal dahil sa agresibong hakbang ng China.

Hindi umano kasama sa operasyon ang Philippine Coast Guard (PCG) kundi lihim na sumuporta sa mis­yon. Kalaunan, nagsagawa ng medical evacuation ang PCG sa mga sugatang sundalo.

Wala pang opisyal na pahayag ang AFP sa nasabing insidente.

“It should now be clear to the international community that China’s actions are the true obstacles to peace and stability in the South China Sea,” saad naman ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.