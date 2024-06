NASAWI ang 11 katao habang 64 na iba pa ang nawawala matapos lumubog ang sinasakyan nilang bangka sa karagatan na bahagi ng Mediterranean Sea sa Italy noong Lunes.

Ayon sa mga awtoridad, 26 sa mga nawawala ay mga bata.

Sinabi ng mga kinatawan ng U.N. refugee agency na UNHCR, International Organization for Migration at U.N. children’s agency na UNICEF na galing ang bangka sa Libya lulan ng mga migranteng nagmula sa Syria, Egypt, Pakistan at Bangladesh.

Sa ulat, 10 bangkay agad ang narekober ng German group aid na Resqship habang nakaipit sa lower deck ng bangka sa bahagi ng Lamdedusa island.

Abot naman sa 51 pasahero ang nailigtas ng Italian coastguard sa trahedya pero dalawa sa mga ito ang walang malay at kailangang gamitan ng palakol para maalis sa pagkakaipit sa bangka.

Lumitaw sa imbestigasyon na isang sunog ang sumiklab sa bangka hanggang tuluyan itong lumubog.