USO ngayon ang mga Artificial Intelligence (AI)-generated pic na nagkalat sa social media.

Kaya naman patok na patok gamitin ng buong social media community ang mga AI app Lalo na ang mga nanay natin na talaga namang ginagawa pang display picture sa kanilang mga Facebook account ang kanilang AI selfie.

Aliw nga ang ilan sa kanila dahil hindi pa natatapos ang araw at may bago na namang AI picture ang nakadisplay sa kanilang timeline!

Pero ibahin niyo ang nanay sa isang trending video sa TikTok!

Hindi lang kasi ginawang dp ni nanay ang kaniyang AI pic, ni-level up niya ang eksena at pinaframe pa! Oh ‘di ba?

Sa upload video nga ni @karenalmazan, tila hindi nagsasawa ang kaniyang nanay sa AI pic na ito at lagi niyang tinitingnan.

Ang paandar pa, itong AI pic ang nakagitna sa lahat ng larawan na nakadisplay.

Daig ang mga graduation pic ng kaniyang mga anak haha!

Kaya naman pati mga netizen, naaliw sa eksena ni mother!

“Lakas maka-Annabelle Rama HAHAHAHA,” saad ni Gene.

“’YUNG TATAY KO PINA-PRINT SA LIKOD NG DAMIT, GAGAWA YATA NG SARILING CLOTHING LINE HAHAHAHAHA,” capslock na comment ni Laurice.

“Maybe in her time she couldn’t afford to do portraits. I hope she feels youthful again looking at it,” madamdaming saad naman ni Ate Rai.

Umabot na sa higit 1.5 million view ang nasabing video ni nanay at kaniyang AI pic at pinusuan na rin ito ng 146k na netizen.

Ikaw, keri mo ba magpa-frame ng AI pic? Comment na! (MJ Fiedalan)