ABOT sa 2,600 posisyon ang inaalok ng Department of Health (DOH) sa binuksan nitong job fair.

Ayon sa kagawaran, ang nationwide DOH job fair ay bahagi ng serye ng mga aktibidad para sa ika-126 taong anibersaryo ng DOH sa Hunyo 23, 2024.

“Vacant positions across multiple salary grades and fields/disciplines that will be offered for application nationwide,” ayon sa DOH.

Layon ng kagawaran na punan ang mga bakanteng posisyon sa mga DOH center for health development, mga ospital at medical center sa buong bansa.

Hinikayat ng DOH ang mga naghahanap ng trabaho na samantalahin ang nasabing oportunidad at mag-apply sa mga bakanteng posisyon sa kagawaran. (Juliet de Loza-Cudia)