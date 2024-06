Zack Kelly, Red Sox pinayuko Yankees

NALIGTASAN ni Boston pitcher Zack Kelly ang bases-loaded, no-out jam sa seventh inning bago ang two-run triple ni Connor Wong sa period at isinupot ng Red Sox ang 9-3 win laban sa MLB-best New York Yankees Linggo ng gabi (Lunes sa Maynila).

Naglista pa ng club-best 9 stolen bases ang Red Sox, apat dito kay David Hamilton. Ito na rin ang pinakamaraming stolen bases na pinalusot ang Yanks sapol noong 1915.

Nakanakaw sa second base sa third inning si Hamilton, second at third sa fifth, at second pa ulit sa eighth. May dalawa rin si Jarren Duran, inabot ng injury sa kanang braso si Yankees first baseman Anthony Rizzo nang salpukin ni Red Sox pitcher Brennan Bernardino sa isang play sa first base sa seventh.

Humaharurot sa line si Rizzo nang pumihit si Boston first baseman Dominic Smith para ibato kay Bernardino. Sumalpok si Bernardino kay Rizzo na sumadsad sa foul territory at napahawak agad sa kaliwang kamay, pinantayan ni Boston starter Kutter Crawford ang career-high niyang 9 strikeouts, namigay ng three runs, three hits at isang walk sa six innings. (Vladi Eduarte)