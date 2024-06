Wala ka bang delikadesa, Sara?

Ipangangalandakan ni Vice President and Education Secretary Sara Duterte na wala nang UniTeam o pagkakaisa niya kay Pangulong Bongbong Marcos.

“Ang UniTeam was the tandem during the 2022 elections, tandem of Bongbong, Sara during 2022 elections and then human (pagkatapos) na ang elections nadaog (nanalo) na mi (kami) and nagpapasalamat mi sa ataong kaigsuunan (ating kapatiran) sa ating kababayan sa kanilang suporta sa tandem noong 2022,” wika ng bise presidente sa wreath laying event sa Rizal Park sa Davao City bilang bahagi ng Independence Day celebration noong Miyerkoles.

O, ano na ngayon, bakit di ka pa nagbibitiw bilang kalihim ng edukasyon?

Kung di mo na kasundo si Pangulong Bongbong ay dapat magbitiw ka kahit ‘di ka pinaaalis.

Kung meron kang katiting na pride o respeto sa iyong sarili ay dapat mag-resign ka sa iyong kinalalagyang puwesto.

Tutal, Ginang Bise Presidente, ay wala ka namang nagawa diyan sa Department of Education kundi humingi ng confidential at intelligence funds na ‘di naman nababagay sa Department of Education dahil ito’y hindi naman intelligence agency.

Ang binigay ng Mababang Kapuluan ng Kongreso sa iyo na P150-million confidential and intelligence funds ay ginastos mo nang napakabilis na panahon na hindi mo naman ma-account.

Anong ibig sabihin niyan? ‘Di ba pagwaldas ‘yan sa pera ng bayan?

‘Di ka bagay diyan sa puwesto mo dahil sa pagsalita lang ng English ay hirap na hirap ka.

You can’t even complete a sentence in English without reverting to Bisaya o Tagalog because you’re so inarticulate.

Ang lahat ng mga predecessor mo sa DepEd ay mga matatalino at magaling magsalita ng English.

Kung hirap ka nga bilang education secretary, ano pa kaya kung naging secretary of defense ka na iyong inaasahang ibibigay sa iyo ni Bongbong?

Si Leni Robredo noong siya’y vice president at miyembro ng Gabinete ng iyong tatay na si Digong ay inalis dahil ‘di na sila magkasundo ng tatay mo.

Bakit ‘di mo gawing umalis ng kusa sa iyong puwesto dahil wala ka nang kakampi sa Gabinete ni Bongbong?

Wala ka bang delikadesa, Sara?

Ayaw na sa iyo pero nakadikit ka pa rin sa iyong puwesto sa DepEd.