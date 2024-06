HINANGAAN ng kanyang mga follower ang naturalized Pinoy vlogger na si Kyle Jennermann dahil sa kanyang pagmamahal sa kulturang Pilipino.

Dahil hanggang sa kanyang pagpapakasal, proud ang becoming Filipino vlogger na si Kulas na ipamalas ang ganda ng katutubong kultura.

Sa kanyang prenup shoot kasama ang kanyang fiancé na si Therine, proud na nagsuot si Kulas ng native costume ng Gaddang, isang IP tribe mula sa Isabela.

Ipinamalas ni Kulas at ni Therine ang ganda ng katutubong costume habang sila ay nagpo-pose para sa kanilang prenuptial shoot.

Nakibahagi rin ang couple sa ilang impormasyon tungkol sa mga katutubong naninirahan sa ilang bahagi ng Isabela, Quirino at Nueva Ecija.

Ayon kay Kulas, proud siyang maipamalas ang kultura ng mga Gaddang at siniguro din niyang tama ang kanyang maibabahaging kaalaman sa kanyang mga follower tungkol sa mga katutubong ito sa pamamagitan ng pag-konsulta sa National Commission on Indigenous Peoples at sa Gaddang community bilang respeto sa kanilang kultura.

“To be honest, although well travelled, both of us had never heard of the ‘Gaddang.’ With 41.5% of the IP population of the Philippines living in Luzon, we were grateful to have the opportunity to learn a little about them. Expanding our knowledge and appreciation for the diversity of people here in the country we call home… fills us with happiness,” sabi ni Kulas.

“Wearing this stunning attire was something we are grateful for. Thank you to the NCIP and Gaddang community, whom we consulted for guidance and sensitivity,” dagdag pa niya.