Triple Crown 2nd leg dinomina ni Bea Bell

WALANG sweep na magaganap ngayong taon sa karerahan.

Ito’y dahil nagwagi ang kabayong si Bea Bell sa 2024 Philracom “2nd Leg Triple Crown Stakes Race” na ginanap sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas nitong Linggo ng hapon.

Nasilayan ng mga karerista ang husay ni Bea Bell nang makipagtagisan ng bilis sa mga mahihigpit na karibal tulad nina first leg winner Ghost at Batang Manda.

Sinunggaban ni Worshipful Master ang unahan paglabas ng aparato, hinawakan agad ang dalawang kabayong bentahe sa humahabol na si Bea Bell pagdating sa kalagitnaan ng karera.

Papalapit ng far turn ay nagbabakbakan na sa unahan sina Worshipful Master at Bea Bell habang nasa tersero at pang-apat sina Batang Manda at kakampi ng una na si King James.

Papasok ng huling kurbada ay nakihalo na rin sina Batang Manda at High Dollar kina Worshipful Master at Bea Bell.

Pagdating ng rektahan ay naagaw na ni Bea Bell ang unahan, rumeremate naman sa bandang labas si Ghost.

Pero dahil nakabuwelo na si Bea Bell ay hindi na umabot si Ghost.

Nagwagi si Bea Bell ng kalahating kabayong agwat sa pumangalawang si Ghost habang terserong dumating sa meta si High Dollar at pang-apat si Worshipful Master.

Sinakyan ni former Philippine Sportswriters Association (PSA) – Jockey of the Year awardee Jonathan B. Hernandez, inirehistro ni Bea Bell ang tiyempong 1:54.4 minuto sa 1,800-meter race. (Elech Dawa)