Spotted sa airport: Kathryn Bernardo inakalang susundan sa HK si Alden Richards

Nataranta ang netizens at KathDen fans nang mag-viral sa X ang mga photo ni Kathryn Bernardo na nasa airport na may hila-hilang maleta at hawak na jacket.

Inakala ng fans na papunta na ng Canada si Kathryn para mag-shooting ng inaabangang reunion movie niya with Alden Richards.

Ang iba naman ay inakalang susundan ni Kathryn sa Hong Kong si Alden na nag-shooting na roon ng ‘Hello, Love, Again’.

Pero na-‘wow mali’ nga ang ilang netizens dahil para sa isang endorsement ng aktres kaya nasa airport siya. Eksena iyon sa endorsement shoot ni Kath at hindi para sa pelikula.

Hindi mo rin masisisi ang ilang fans dahil halos kasabay ng mga naglabasan photos ni Kath ang Instagram post ni Carmi Raymundo, ang writer ng ‘Hello, Love, Again’.

Sa IG post ng writer, mababasa na tila nagpapasalamat ito sa Hong Kong kung saan kinunan ang naunang movie ng KathDen na ‘Hello, Love, Goodbye’.

“May mga lugar na dinadaanan lang pero babaguhin ka habang buhay. Salamat, Hong Kong,” ‘yan ang caption sa trending IG post ni Carmi.

May ilang eksena sina Alden, Joross Gamboa, at Jeffrey Tam na kinunan sa HK last week at ilang araw din silang nag-stay doon. Sa lugar pa rin kasi na ‘yon magsisimula ang journey ng character ni Alden bago pumunta sa Canada, samantalang nasa Canada na ang character ni Kath.

Kung matatandaan, sa last scene ng ‘Hello, Love, Goodbye’ ay umalis na ng HK si Joy, ang papel na ginampanan ng aktres.

Trending din ang IG post na ito ni Carmi kaya mas lalong naging masaya ang fans dahil tapos na raw ang shooting ng ‘HLA’ sa HK at ready na ang production sa next location nila, ang Canada.

Mas lalo silang na-excite sa pagsisimula ng shooting sa Canada kung saan magsasama na sa mga eksena sina Kath at Alden.

For sure sa August pa sila pupuntang Canada para mag-shoot. Marami pang tatapusing commitment ang aktres sa bansa bago niya simulan ang sequel ng naunang movie nila ng Kapuso aktor.

Saka tatapusin din kasi muna ang concert ni Alden sa Canada sa buwan ng August bago sila mag-shooting ni Kath.

Anyway, sa sobrang excitement ng fans, ngayon pa lang ay may mga nakakasa na ring block screenings sa opening day ng ‘Hello, Love, Again’ on November 13.

Nangangamoy another Phenomenal box office hit for KathDen ang pelikulang ito.

Sana nga para makabangon ulit ang local movie industry. (Ogie Rodriguez)