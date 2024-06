NAPA-sana all ang mga Pinoy na nakapanood ng malinaw na tubig sa harap ng bahay sa isang bayan sa Bohol.

Ala-beach nga ang peg ng mga residente sa isang isla sa Tubigon, Bohol dahil tuwing magha-high tide ay pwede silang magtampisaw sa tubig na umaabot sa harap ng kanilang mga bahay.

Kung ang ibang tao ay naiinis pag inaabot ng tubig ang kanilang mga bahay, iba naman ang trip ng mga residente rito.

Sa sobrang linaw ng tubig ay pinipili pa nilang mag-swimming na lang o kaya ay mag-snorkel papunta sa mga kapitbahay para mas mabilis makarating.

Kinainggitan naman ng ilang Pinoy ang mga Boholano dahil kung sa kanila umabot ang baha ay kulay kape at putik na ito.

“Dude is cruising through that water like Aquaman.”

“Ang linaw ng tubig iba talaga sa ‘Pinas hehe”

“Linaw ng tubig, sana ganyan din dito sa amin pag nabaha”

“Province of waterworld”

“Brgy. Captain Kevin Kostner”

“Ganda naman mag-snorkel diyan linaw ng tubig sa daan”