Richard Gutierrez ka-bonding mga anak sa kiddie party

Noong Saturday, July 15, ginanap sa Whitespace Manila ang dedication & 7th birthday party ng apo nina Eddie Gutierrez at Annabelle Rama na si Ezra.

Namataan namin sa kiddie party si Ruffa Gutierrez na kasamang dumating ang mga anak niyang sina Lorin at Venice.

Siyempre nandoroon din ang tatay ni Ezra na si Elvis Gutierrez at ate na si Aria. Wala naman ang nanay niyang si Alexa at may sakit nga ito.

Ang ilan sa mga bisitang nakita namin ay ang mag-asawang Senator Robin Padilla at Mariel Rodriguez. Sobrang sweet nga ng actor-politician dahil hanggang sa pagpunta ng misis niya sa toilet ay nakaalalay siya, ha!

Nasa kiddie party rin sina Congressman Dan Fernandez, Bianca Manalo, Cristalle Belo-Pitt (na kasama ang dalawang anak), Phoemela Baranda (na kasama ang 3-year old daughter), former QC Mayor Herbert ‘Bistek’ Bautista, Assunta de Rossi (na kasama ang daughter na si Fiore).

Dumating din sa party si Richard Gutierrez na kasama ang mga anak na sina Zion, Kai. Ang saya nga ng bonding ng mag-aama.

Si Richard, enjoy na enjoy habang kinukunan ng picture, video ang mga anak. Ang saya nga nina Zion, Kai habang naglalaro sa party.

Si Zion naman, ang bilis lumaki at ngayong 11 years old na siya ay very teenager na ang dating, ha!

Sinasamantala nga pala ni Richard ang mga ganung bonding kina Zion, Kai dahil malapit na rin siyang magsimula sa bago niyang teleserye sa ABS-CBN.

Naaliw nga pala kami kay Richard dahil panay paalala niya sa mga anak na magpasalamat sa amin dahil sa chocolates na pasalubong namin sa mga bata.

May fave chocolate brand kasi sina Zion, Kai na palagi naming binibili kapag nag-a-abroad kami.

‘Yun na!