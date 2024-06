Resulta ay unang PBA crown! Pamatay na jumper ni Chris Newsome matagal inensayo

HINDI na bago kay Chris Newsome ang game winners, pero iba pa rin ang dating ng huling tira niya sa Season 48 ng PBA noong Linggo.

Sa tirang ‘yun, inihatid ni ‘New-New’ ang Meralco sa franchise-first championship via 80-78 win laban sa San Miguel Beermen sa Game 6 ng Philippine Cup sa Smart Araneta Coliseum.

Sinipa ng Bolts sa trono ang Beermen 4-2.

Nayanig ang Big Dome nang pumasok ang step-back 3 ni June Mar Fajardo para ibuhol sa 78-78, 3.1 seconds na lang.

Mula sa timeout, ibinigay ng Bolts ang bola kay Newsome, umangat sa baseline sa harap ni Don Trollano at pinakawalan ang short jumper.

Idinisenyo ni active consultant Nenad Vucinic ang play para kay Newsome, pero araw-araw halos na pinapraktis ‘yun ng Fil-Am guard.

“It’s the shot that I work on all the time,” ani New, tumapos ng 15 points, 5 rebounds, 4 assists, 2 steals. “A lot of people out there may see it like tsamba, but at the same time that’s something that I work on everyday.”

Hindi na raw siya dinaga, mahalaga ay natugunan ang tiwala ng team at teammates sa kanya. Kahit pa bago ang dagger ay 3 of 16 lang sa siya sa field.

“Of course it could have been the opposite as well but regardless, the story behind it is just to have courage,” dagdag ng 33-year-old. “I’ve learned from all my failures. I’ve played against Ginebra plenty of times in the finals and those failures that allowed me to push and elevate my game and work on. All those things that I needed to work on, and so it paid off today.”

Karapat-dapat lang na ibigay kay Newsome ang Finals MVP award matapos mag-average ng 22.5 points, 5.3 rebounds at 4.5 assists sa anim na laro.

Matapos ang 14 na taon sa liga at apat na bridesmaid finishes sa Gin Kings sa import-laden tournament, kampeon na ang Meralco.

Champ na rin si Newsome. (Vladi Eduarte)