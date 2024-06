Tikom ang bibig ng mga opisyal ng Malacañang sa kahilingan ng PTV Employees Association (PTEA) na ibalik sa puwesto ang inalis na general manager ng Peoples Television 4 (PTV4) na si Annalisa Puod.

Hanggang sinusulat ang balitang ito ay wala pa ring tugon ang Presidential Communications Office (PCO) sa katanungan ng PTEA kung ano ang dahilan ng pagtanggal kay Puod sa puwesto.

Ipinalit kay Puod si Antonio Baltazar V. Nebrida Jr. na inianunsiyo ang appointment bilang acting general mana¬ger noong Biyernes, June 14. Si Nebrida ay dating beteranong reporter ng PTV bago nagtrabaho sa pribadong sektor.

Noong maupong kalihim ng Department of Migrant Workers (DMW) si Susan Ople, kinuhang tagapagsalita ng ahensiya si Nebrida hanggang sa maitalaga ito sa state-run television network.

Iginiit ng asosasyon na mas episyente at may malinaw na direksiyon umano ang pamamahala ni Puod at sa maiksing pangangasiwa nito ay nagkaroon ng mga pagbabago sa government TV network.

Ibinida pa ng grupo na dumoble raw ang programa ng PTV, napababa ng 19% ang replay rate, napalawak ang network at nailunsad ang Con-gressTV, saad ni Irene Borja ng PTEA Board.

Wala pang pahayag si Nebrida tungkol sa mga ipinaglalaban ng PTEA.

Si Puod ay naluklok sa naturang puwesto noong Hunyo 2023. Dati siyang nagtatrabaho sa ABS-CBN. (Aileen Taliping)