Tatlong barko ng Pilipinas ang magbabantay sa mga mangingisdang Pinoy sa Bajo de Masinloc bunsod ng banta ng China na hulihin ang mga trespasser sa inaangking teritoryo sa West Philippine Sea (WPS).

Iniutos ni Philippine Coast Guard (PCG) Commandant, CG Admiral Ronnie Gil L Gavan, noong Hunyo 16 ang deployment ng BRP Teresa Magbanua, BRP Malapascua, at BRP Sindangan upang magpatrulya at bantayan ang kaligtasan ng mga mangingisdang Pilipino.

Sinabi ni PCG Spokesperson, Rear Admiral Armando Balilo, na kabilang sa inalalayan nila ay ang FBCA Princess Yhan Yhan na may 12 tripulante at FBCA Rundel-1 na may pitong crew. Inalam nila ang kalusugan ng mga tripulante pati na ang kanilang pangingisda sa pinaglalabanang teritoryo.

Ipinagbigay-alam din nila sa mga mangingisda ang banta ng China na aarestuhin ang mga trespasser sa South China Sea.

Tiniyak ng PCG sa mga mangingisda na poprotektahan nila ang mga ito laban sa mang¬huhuling operatiba ng China Guard Guard (CCG). Nagbigay rin sila ng pagkain at medisina sa mga mangingisdang Pinoy.

Isiniwalat naman ng Coast Guard Spokesperson na na-monitor ng BRP Sindangan ang pagbuntot ng barko ng CCG, tinatayang 800 yarda mula sa kanilang starboard bow sa isinagawa nilang maritime patrol habang dalawa pang barko ng CCG ang nakatambay lamang sa Bajo de Masinloc.

Kaugnay nito, kinastigo naman ng Armed Forces of the Philippines (AFP) ang panlilinlang ng China sa pag-uulat na nagkaroon umano ng bang-gaan ng barko ng Pilipinas at China sa Ayungin Shoal.

“We will not dignify the deceptive and misleading claims of the China Coast Guard,” diin ni AFP public affairs chief Col. Xerxes Trinidad sa isang statement.

Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang PCG dahil hindi raw sila ang nagsagawa ng operasyon sa lugar.

“As far as the PCG is concerned, we are not in a position to provide any details on this issue. This is not a PCG operation,” ani Tarrie¬la.