Ipapatawag ng Senado si dating Technology and Livelihood Resource Center (TLRC) deputy director general Dennis Cunanan para linawin ang kanyang diumano’y kaugnayan sa sinalakay na scam hub sa Bamban, Tarlac at Porac, Pampanga.

Sa dokumentong nakalap ng tanggapan ni Sen. Risa Hontiveros, si Cunanan, nasentensiyahan ng 26 taong pagkakakulong dahil sa kanyang pagkakasangkot sa Priority Development Assistance Fund (PDAF) scam, ay umakto bilang “authorized representative” para sa Hong Sheng sa Bamban gayundin sa Lucky South 99 sa Porac.

“Cunanan figured in one of the largest corruption scandals our country has ever seen. Baka yung ginawa niya sa PDAF ay ina-apply niya rin dito sa mga POGO. Pinapakita din nito na may koneksyon talaga ang Bamban at Porac na POGO. Tila nagsama-sama silang mga scammer,” sabi ni Hontiveros.

“We will invite Mr. Cunanan to the next hearing to clarify his involvement,” saad ng senadora. “It seems that POGOs are deliberately tapping former and present officials they can easily corrupt,” dagdag niya.

Nakatakdang magsagawa ng public hea¬ring ang Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality sa scam hub ng Lucky South 99 sa Porac sa darating na June 25. (Dindo Matining)