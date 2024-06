Natakot sumakay sa elevator

May ibig sabihin ba ang panaginip kung saan nakita ko raw na nakaabang ako sa isang elevator kasama ng kaibigan ko?

Hinintay namin na dumating sa floor namin ‘yung elevator, pero noong dumating na takot daw ako na sumakay kaya naiwan ako mag-isa dahil sumakay ‘yung kaibigan ko pero ako raw hindi.

Weng

Sinisimbolo nito ng elevator ang pagkakaroon ng improvement o pag-angat ng level ng iyong buhay. Kadalasan, nakaugnay ito sa progress o achievement na nakuha mo sa iyong personal o professional life.

Konektado ang panaginip na ito sa feeling mo ng pangamba o anxiety at kawalan ng kontrol.

Dahil ang galaw ng mga elevator ay pataas o pababa, tinutukoy ng panaginip mong ito ang positive at negative path na daan sa buhay mo. Kung sakali naman na sa iyong panaginip ay bumagsak ang elevator, sinasabi nito na mayroong krisis sa iyong buhay.

Kung ganito ang nangyari, sinasabi ng panaginip mo na mayroong hindi sumusunod sa isang kontrata na pinasok mo – maaaring tungkol ito sa iyong trabaho o kaya naman ay negosyo.

Ang pag-alinlangan o takot na naramdaman mo kaya hindi ka pumasok sa elevator ay nagsasabi na indecisive ka pa rin sa sitwasyon.

Kung sa panaginip mo ay nakaramdam ka ng deep concern para sa taong nakasakay sa elevator, indikasyon ito na unti-unti kang nafa-fall out of love. Sinasabi rin nito na magwo-work out ang inyong samahan kung magsasabi ka sa partner mo kung ano ang tunay mong nararamdaman.

Ang panaginip naman na na-trap sa elevator ay nangangahulugan na nakakaranas ka ng sitwasyon kung saan pakiramdam mo ay wala nang pag-asa ang ilang aspekto ng iyong buhay. Posibleng wala kang mahanal na solusyon sa ngayon kaya naman hindi mo na alam kung ano ang gusto mong mangyari.

Pwede itong maging konektado sa relationship mo o kaya naman ay sa trabaho kung saan nawalan ka na ng passion.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatchers@gmail.com