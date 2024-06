Michelle Dee rarampa sa Pride PH Festival

Rarampa si Michelle Dee sa Pride PH Festival March and Float Parade sa darating na June 22 sa Quezon City.

‘Yan ang sagot niya sa ilang members o followers ng kanyang broadcast channel sa Instagram.

Bet nga ng fans ng Miss Universe Philippines 2023 na isama ni Michelle ang Miss Universe 2023 First Runner Up na si Anntonia Porsild of Thailand sa event na iyon para mas bongga raw.

Mukhang magiging star-studded ang magaganap na taunang Pride March. Bukod kasi kay Michelle, marami pang celebrities ang nagsabing madyu-join din sila sa inaabangang parada.

Magsisimula ang Pride PH Festival March sa Tomas Morato Avenue at 3:00pm papuntang Timog Avenue, Quezon Avenue, hanggang Elliptical Road at papasok ng Quezon Memorial Circle (QMC) – Commonwealth Avenue Entrance Gate.

Magkakaroon din ng Pride PH Festival satellite venue sa Matalino St. at magsisimula ang simultaneous march sa Malakas St. cor. Matatag St. papuntang East Avenue hanggang Elliptical Road at papasok ng Quezon Memorial Circle (QMC) – Commonwealth Avenue Entrance Gate.

Bonggels! (Ogie Rodriguez)