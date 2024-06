May bagong UTOL ang mga commuter sa Metro Manila

Nagpakilala noong Mayo ang bagong TNC (Transport Network Company) na Unified Transport Operations League (UTOL), ang pinakabagong ride-hailing app sa Metro Manila.

Nagsimula ang concepto ng ride-hailing dito sa Pilipinas noon pang 2015 nang dumating ang Uber at Grab mula sa ibang bansa. Ang mga TNC ang may-ari ng digital app kung saan kumukuha ng booking o pasahero ang mga indibiduwal na TNVS (transport network vehicle service).

Sa ngayon ay hindi na mabilang ang mga TNC na pinayagan ng LTFRB para pumasada sa ating bansa. Ilan lang sa kilala natin ang Hype, Hirna/Gojo, Owto, GoLag, ePickMeUp,SnappyCab, Ryd. Commuters, Joyride, TokTokgo at U-Hop. Nagdagdag pa ng apat na bagong TNC ngayong 2024; isa nga rito ang UTOL.

May humigit-kumulang 40,000 na TNVS ang tumatakbo sa buong bansa. Peron ayon sa presidente ng UTOL, si G. Rolando Maningas,

si G. Maningas na kulang pa ito para bigyang serbisyo ang 15M residente ng Metro Manila.

“Right now, demand outstrips supply, especially during holidays and special occasions such as the Christmas season. There is not enough TNVS as of the present,” dagdag ni Atty. Orly Ocampo, head ng Legal Department of UTOL. Sa ginawang pag-aaral ng LTFRB noong 2019, kailangan ng 65,000 TNVS para punuan ang demand.

Ang UTOL ay 100% Filipino-owned; ang app nito ay gawa ng mga Filipino IT developerskaya ang mga features ay akma sa ugali ng mga Filipino. Sa katunayan, madaling maintindihan ang halong Tagalog-English na gamit ng app.

Ang mga may-ari ay mga kababayan na may mahabang karanasan sa pagpapatakbo ng rental company, kaya kabisado nila ang kiliti ng mga drivers, at mga pasahero. Sa palayaw pa lang na UTOL, alam agad na may pusong-Pinoy ang grupong ito.

Pagdating sa mga driver-partners, parang UTOL (kapatid) ang pag-alalay nila. Sa pagsali pa lang, isang team ng legal experts ang naka-alalay. Sisiguruhin nilang kumpleto ang mga requirements bago ilapit sa LTFRB. Sa katunayan, meron silang field office sa tabi mismo ng LTFRB HQ.

Kung kailangan ng bagong sasakyan ng isang drayber (dahil phaseout na ang kanyang kotse), may nakaabang na silang arrangement with Toyota Pasong Tamo para mabilis na makakuha ng sasakyan, kung saan ang paunang bayad, buwanang hulog at haba ng bayaran ay ibabagay sa kakayahan ng bawat driver.

Sa usapin ng maintenance at repair na isa sa mabigat na kakaharapin ng mga driver, “may mga listahan kami ng mga shop na garantisadong matino ang trabaho sa maintenance at repair. Kapag na-involve sa vehicular accident. We reach out to insurance companies na pwede on the spot claims para mapabilis para makabalik agad sa pasada ang driver,” paliwanag ni G. Maningas.

“Naka focus kami ngayon sa pag poprovide ng service sa mga passenger, ‘yung may masasakyan sila na komportable at professionalized drivers,” sabi ni G. Maningas.

“Every Juan can ride”, dagdag ni Atty. Ocampo, tinutukoy ang mababang pasahe sa kanilang serbisyo. Para maka-akit pa ng pasahero, may promo silang P100 sa unang gamit ng app. At paminsan-minsan gaya noong Father’s Day,naglalabas sila ng PISO fare. Kailangan lang abangan ang anunsyo sa kanilang FB page.

Naibulong pala ni Atty. Ocampo na may pa-raffle silang isang Vios sa kanilang mga partner-drivers sa Disyembre. Pinaplantsa pa lang ang mga requirements sa DTI.

“We at UTOL want to uplift passenger convenience while at the same time, provide better opportunities for our partner driver-operators and their families,” pahabol ni G. Maningas.

Sa mga interesado, puede ninyong puntahan ang kanilang tanggapan sa loob ng PITX Paranaque.