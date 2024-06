Kinumpirma ng Maritime Industry Authority (Marina) na nakompromiso ang apat nilang system matapos itong atakihin nitong weekend.

Ayon sa Marina, ipinadala nila ang kanilang mga tauhan sa Port Area sa Maynila nitong Linggo nang ma-detect ang cyberattack “to implement expeditious [measures] to ensure the protection of the integrity of the systems.”

Binanggit ng ahensiya na nakikipagtulungan na ang kanilang IT team sa Department of Information and Communications Technology-Cybercrime Investigation and Coordinating Center (DICT-CICC), upang mapaim¬bestigahan ang hacking at maibsan ang unauthorized access ng mga pribadong impormasyon.

Umaasa ang Marina na magiging operational uli ang kanilang system ngayong Martes.

Hindi naman binanggit ng ahensiya kung anong system ang nakompromiso. Ang Marina ang nagpapairal ng regulasyon sa shipping at seafar-ing.

Noong nakaraang Mayo, nabiktima rin ng hacking ang Philippine National Police nang makompromiso ang Logistics Data Information Man-agement System at ang Firearms and Explosives Office.

Noong Oktubre 2023 naman, tinatayang 13 milyong datos ng Philippine Health Insurance Corp. (PhilHealth) ang nakompromiso sa ransom-ware attack.

Nauna nang sinabi ni DICT Undersecretary Jeffrey Dy na masusing sinusuri ng ahensiya ang lahat ng online assets ng gobyerno upang makaiwas sa cyberattack.

“Of all the reports we submitted, only 14% responded,” sabi pa niya noong Mayo.