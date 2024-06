Manny Pacquiao ikinakasa laban kay Mario Barrios

MAAARING umukit ng panibagong kasaysayan ang nag-iisang eight-division world champion na si Manny “Pacman” Pacquiao sakaling mapanalisa ang desisyong bumalik sa professional fight para lumaban sa bakanteng World Boxing Council (WBC) welterweight belt kontra Mexican-American Mario “ElAzteca” Barrios sa huling quarter ng taon.

Maugong ang mga balita sa pagpapabalik ni Pacman sa propesyunal na laban kasunod ng pagsang-ayon nito sa panibagong exhibition bout kontra kay mixed martial arts RIZIN featherweight champion Chihiro Suzuki ng Japan sa Hulyo 28 sa Super Saitama Arena sa Saitama, Japan.

Kasalukuyang tangan ni Barrios ang WBC interim title belt na kanyang napanalunan kontra sa dating tumalo kay Pacquiao noong Agosto 21, 2021 sa 12-round unanimous decision na si Yordenis Ugas ng Cuba, noong Setyembre 20, 2023 at nadipensahan ang titulo kay Fabian Andres Maidana nitong Mayo 4, na parehong ginanap sa T-Mobile Arena sa Las Vegas. Nevada.

Ayon sa inilathala ng Word Boxing News, wala pang inilalabas na kahilingan ang kampo ni Pacquiao sa pamunuan ng WBC para sa posibilidad na pakikipagsagupa kay Barrios para sa bakanteng WBC belt.

Inihayag ng WBN na kinakailangan munang magpaalam ng 45-anyos na Filipino boxing legend sakaling naisin nitong lumaban para sa titulo dahil sa kawalan ng puwesto sa world rankings at pagkatalo sa huling laban kay Ugas.

Sinabi ni WBC President Mauricio Sulaiman na bukas sila sa posibilidad na labanan ni Pacquiao si Barrios dahil nakita naman nila, ayon sa inilabas na medical examination ni Pacman sa laban kay Suzuki, na katanggap-tanggap ang kanyang pangangatawan at kalusugan.

“I find it something very interesting. Pacquiao is a legendary boxer and without a doubt, he still has the attributes to get into the ring,” wika ni Sulaiman sa panayam ng WBN.

“The medical examinations have all been satisfactory, and he is a top-level boxer. We have not received any official request, and we do know that there are intentions, but I feel that it is something that we have to wait for to be expressed formally. Manny Pacquiao has already done everything he had to do in the ring, but I feel he is not at risk more than any other boxer. He has passed his medical exams [for a July 28 exhibition in Japan]. He has great quality and is also of a historical level in boxing.”

Sinabi naman ni Pacquiao sa isang report na wala pang pinal na usapan sa naturang laban kay Barrios na maaari umanong itulak sa Nobyembre o Disyembre ngayong taon sa Amerika. (Gerard Arce)