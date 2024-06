Kyline Alcantara astig mag-motor, super angas ng alindog

Iba rin ang trip sa buhay ni Kyline Alcantara! Hindi nga siya pangkaraniwang girly-girly sa showbiz, na puro pagpapaganda lang ang alam.

But of course, may mga moment talaga si Kyline na bet na bet niyang magpaka-glam, o mag-makeup talaga, magpaganda. Bet na bet niyang magsuot ng magagandang damit, at iparamdam sa lahat na isa siyang tunay na babae na kaakit-akit.

Pero biglang-bigla, may iba rin siyang drama sa buhay. Biglang-bigla, iisipin mong lalaking-lalaki rin ang trip niya o tingin niya sa sarili.

Eh kasi naman, biglang-bigla, makikita mo siya na nagra-ride, o nagti-training sa pagmo-motor, na karamihang trip na trip ng mga barako, ha!

Kasi nga, walang ka-glamour-glamour ang pagsakay sa motor, na pang-barako talaga ang dating. At yes, masakit sa katawan ang pagmo-motor, ha!

“My body definitely hurts, but happy to be back!” sabi ni Kyline.

Yes, iba rin talaga ang trip niya, at makikita nga sa mga picture na pinost niya sa Instagram na napapaligiran siya ng mga barako, bagamat may mga kasama rin siyang mga babae, at astig na astig ang dating niya.

At siyempre, bilib na bilib ang mga faney sa kanya.

“Astig naman ni Kyline.”

“New day, new slay.”

“The coolest girl ka talaga. Iba ka.”

“Ang angas at ang galing mo talaga Kyline. Ingat ka po sa pagmo-motor.”

“Ang galing ni Kyline. Na-inspire ako na mag-motor rin.”

“Ang astig, ang angas ng alindog ni Kyline.”

“Talo pa ni Kyline mga tunay na lalaki. Ang angas mo babe.”

“Ang sarap sigurong umangkas kay Kyline.”

“Swag. Good job Kyline.”

Well, dagdag ganda points din talaga sa mga babae, na bukod sa maganda na sila, seksi, eh, kayang-kaya pang sabayan ang mga trip ng mga lalaki, ha!

Bongga! (Dondon Sermino)