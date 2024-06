Kapitan, kagawad na nangaltas ng ayuda, sinampolan

NAHAHARAP sa kasong kriminal at administratibo ang chairman at kagawad ng isang barangay sa Matanao, Davao del Sur matapos umano nilang kaltasan ang ayuda ng isa sa mga benepisyaryo sa kanilang lugar.

Kinasuhan ni Anne Villarin, benepisyaryo ng presidential assistance to the farmers and fisherfolk (PAFF) ang dalawang opisyal ng Barangay Sinawilan sa nasabing bayan dahil binawasan ng mga ito ang ayudang dapat niyang tanggapin.

Base sa nag-viral na video, umiiyak na sinabi ni Villarin na P1,500 lang mula sa dapat sana ay P10,000 na ayuda na tatanggapin niya.

Ayon dito, P10,000 ang ibinigay sa kanila ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) pero pagda­ting sa barangay hall ay P1,500 lang ang kanilang natanggap.

Inamin naman ng barangay chairman na hinati sa ibang programa ng barangay ang kinaltas na pera.

Noong Huwebes, sinamahan ng DSWD si Villarin sa Office of the Ombudsman Davao City at kinasuhan ang mga barangay official na sangkot sa cash aid deduction.

Nangako ang DSWD XI na aaksiyunan hindi lang ang nangyari kay Villa­rin kundi pati na rin ang mga kaparehong kaso sa ibang lugar sa bansa. (Ronilo Dagos)