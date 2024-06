Kahit ‘di kasama ang ex: Daniel Padilla ‘sakalam’ pa rin sa socmed

Madalas na namang mag-post sa kanyang Instagram account si Daniel Padilla.

Kadalasan ay reel ang kanyang pino-post.

At marami nga ang nagkokomento na napapansin nilang milyones na naman ang views sa mga reel na pino-post ni Daniel sa IG. Sakalam (malakas) pa rin daw talaga sa socmed si Daniel.

‘Yung latest post nga niya, na picture niya na nakasuot ng t-shirt ng isang brand na ine-endorse, makikitang in less than 20 hours ay may almost 2,260,000 plays na, ha!

‘Yung reel naman ng Pola, Oriental, Mindoro concert niya on June 23 ay may almost 1,290,000 plays na rin in 3 days.

Ang dami na ring nagla-like talaga ng mga posting ng anak ni Karla Estrada.

Sabi nga ng iba, hindi na lang daw solis Daniel fans ang nagvu-view, nagla-like sa mga post ng ex-boyfriend ni Kathryn Bernardo.

Kahit daw ang fans ni Kathryn ay obvious na bini-view at nila-like na rin uli ang mga post ni Daniel.

In fairness, marami pa rin naman kasing natitirang KathNiel fans, ha!

Ang karamihan nga sa kanila ay umaasa pa rin, na in the future, kapag okey na ang lahat, ay puwede pa rin namang magsama sa proyekto sina Daniel, Kathryn.

Sa ngayon, support na lang daw ang KathNiel fans sa kanya-kanyang ganap nina Daniel, Kathryn.

Pero siyempre, hindi rin maikakaila na may fans din sila na solid sa kanya-kanyang mga ganap nina Daniel, Kathryn.

‘Yun na! (Jun Lalin)