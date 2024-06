HINDI na bago sa mga magulang ngayong henerasyon na pag-aralin ng Ingles ang kanilang mga anak!

Ika nga ng iba, ‘di bale nang hindi sila marunong mag-Ingles basta nakakaintindi ang kanilang anak!

Kaya naman go na go ang mga mommy at daddy na pagbasahin at panoorin ng kahit anong English book at movie ang kanilang mga anak.

Ang ilan nga sa mga bata, hindi na nakakaintindi ng Tagalog at puro Ingles na ang sinasalita kahit nasa sariling bansa.

Kagaya na lang ng isang bata sa isang viral TikTok video na sosyal ang pagbigkas ng pangalan ng ating pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal! Imbes kasi na bigkasin sa totoong bigkas ang pangalan ng bayani, naging slang ang bigkas nito at naging foreigner bigla si Rizal sa kabog na pronounciation ni bagets!

“Okay lang yan nak, matututo ka rin mag-Tagalog,” caption ni momshie sa kaniyang uploaded video.

“JPR: “Ang kabataan ang pag-asa ng bayan,” dagdag pa ni momshie.

Umabot na sa 7.1 million view ang inani ng nasabing video ng cute na bagets at ibinahagi na ng nasa 37.8k netizen.

Ikaw, naging inglisero ka na rin ba noong iyong kabataan? Comment na! (MJ Fiedalan)