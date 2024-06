‘Home Along Da Riles’ reunion, Vic movie balak isali sa MMFF

Habang buhay na buhay ang teatro at ang concert scene kung saan both ay ke mamahal ng tickets ay patuloy na naghihikahos ang local cinema.

Kaya nagsusuguran tuloy sa pagsa-submit ang mga producers para sa Metro Manila Film Festival (MMFF) 2024 hoping na isa sila sa walo o sampung mapipili for the December run. Sa recent local film history kasi, ang mga MMFF entries na lang ang may hatak sa tao sa takilya. May mangilan-ngilang naging matagumpay ang theater run but the rest, waley na. Nakakalungkot!

As of press time, balita namin ay 65 na ang nag-submit ng scripts, kabilang na ang Jun Lana-Vice Ganda collab. At marami pang nag-express ng desire na humabol, including Boy2 Quizon na umano’y balak gawing pelikula ang ‘Home Along Da Riles Reunion’.

Na-inspire daw kasi ang grupo nang mag-series of reunion sila lately. Una ay simpleng reunion lang ng cast, tapos they met again at sinurprise birthday treat nila si Tita Nova Villa, and recently, nakipag-reunite din sila kay Cita Astals. All are well documented sa mga social media pages nila Boy2, Smokey Manaloto, Maybeline dela Cruz-Francisco, Claudine Barretto, at iba pa.

Sa mga pagkikitang ito raw nabuo ang planong gumawa sila ng pelikula at si Boy2, ang apo ni Mang Dolphy, ang balak tumayo bilang producer.

Nakasubok na ring magdirek noon si Boy2 so posibleng siya na rin ang mag-direk?

Samantala, narinig din namin na maski si Bossing Vic Sotto, who lorded it over MMFF in the past via his ‘Enteng Kabisote’ franchise, ay nagbabalak ding sumali sa paparating na MMFF.

May ilang mga possible cast members na raw na pinakiusapan na umano ni Bossing Vic na ‘wag munang tumaggap ng ibang MMFF-related offers dahil baka nga raw sumabak siya ulit.

‘Yun na!