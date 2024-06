Tinukuran ni P3PWD party-list nominee Rowena Guanzon si Vice Ganda sa isyu ng napaulat na insidente ng sexual harassment sa “EXpecially for You” segment ng programang “It’s Showtime.”

Ipinahayag ni Guanzon ang kanyang pagsang-ayon kay Vice Ganda sa X (dating Twitter).

“I agree with Vice Ganda. If the woman felt uncomfortable, intimidated, that is sexual harassment because the harasser created a hostile, uncom-fortable and offensive environment,” sabi ni Guanzon, dating commissioner ng Commission on Elections.

Ipinost din ni Guanzon ang naging pahayag ni Vice Ganda: “Kung hahawakan man siya, hahalikan man siya, tatapikin man siya, karapatan po ng babae ang tumanggi at umalma, at ‘yon po ang nakita namin nu’ng araw na ‘yon.”

Matatandaan na pinuna ng mga host ng programa ang mistulang nakaw umanong paghalik ng contestant na si Axel sa contestant na si Christine. Noong una ay plano ni Vice Ganda na humingi ng paumanhin kay Axel subalit binawi niya ito matapos na maka-usap si Christine. (Billy Begas)