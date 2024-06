Gabrielle Monica Bidaure bigo sa huling Paris qualifier

KINAPOS si Gabrielle Monica Bidaure na matusok ang kanyang silya sa Paris Olympics matapos mabigo sa krusyal na laban sa round of 8 kontra Ankita Bhakat ng India, 6-0, sa Final World Archery Qualification nitong Linggo sa Antalya, Turkey.

Halos abot-kamay at isang panalo na lamang ang kailangan ng world ranked no. 191 at tubong Dumaguete City na si Bidaure subalit hindi nito nasustina ang hangad na ikaapat na sunod na panalo sa women’s recurve matapos na pumalso sa mga iskor na 23, 22 at 23 kontra 26, 28, 28 iskor ni Bhakat.

Ang kabiguan ay naglagay kay Bidaure sa ika-siyam na puwesto kasama ang pitong iba pa at tuluyang nagpaguho sa tsansa nito na makasama sa kabuuang 15-katao na delegasyon ng Pilipinas na tutungo sa Paris, France.

Una nang tinalo ni Bidaure si Mayte Camila Cachi Paredes ng Bolivia, 7-1, sunod si Medea Vinchidze ng Georgia, 6-4, at si Anastasia Pavlova ng Ukraine sa shootoff, 6-5, bago nabigo sa krusyal na laban kay Bhakat.

Agad naman napatalsik sa laban ang nakakatanda nitong kapatid at world ranked no. 104 na si Pia Elizabeth Anghela Bidaure matapos mabigo kay Shelley Hilton ng Israel, 2-6.

Sa kabuuan ay tumapos sa ika-77 silya si Gabrielle Monica sa natipon na 622 iskor habang napunta sa ika-96 silya si Pia Elizabeth Angela sa itinala nitong 614 iskor.

Walong Olympic quotas naman ang paglalaban buong Lunes bagaman tanging mga bansang hindi pa nakakasungkit ng quota place sa bawat gender ang lalahok.

Sasabak para sa Pilipinas sina Jason Feliciano, Jonathan Reaport at Renian Nawew sa men’s division. (Lito Oredo)