Frederick Ramirez, Bernalyn Bejoy sinikwat gold medal sa Thailand

INIUWI ng mga national sprinter na sina Frederick Ramirez at Bernalyn Bejoy ang mga gintong medalya sa kani-kanilang dibisyon habang nagsipagtala din ng kanilang personal best sa pagsabak nito sa Thailand Open Track and Field Championships sa Pathum Thani.

Nakuha ni Ramirez ang gintong medalya sa pagtatala ng bagong record sa men’s 400m sa kompetisyon na may oras na 46.58 segundo, habang si Michael Del Prado ay nakakuha ng pilak na medalya at nakamit ang isang bagong personal best na sa oras na 46.82.

Samantala, nanguna si Bejoy sa women’s 800m class matapos magsumite ng oras na 2:13.31 segundo.

Tinalo ni Bejoy ang home bet na sina Ruedee Netthai (2:17.30) at Chanapa Boonitsarasaree (2:18.24), na nakakuha ng silver at bronze medal, ayon sa pagkakasunod.

Sina Ramirez at Bejoy ang naging pangalawa at pangatlong Filipino gold medalist sa kompetisyon pagkatapos ni Janry Ubas sa men’s long jump.

Nakuha ni Ubas ang ginto matapos tumalon sa layo na 7.51 metro sa 19-man field competition.

Samantala, itinala ni Leonard Grospe ang kanyang bagong personal at national record sa pamamagitan ng paglukso ng 2.21 metro sa men’s high jump, na nagkamit ng pilak na medalya.

Naungusan ni Grospe ang dating Philippine best na 2.20m na siya mismo ang nagtatag sa Philippine National Games noong Disyembre upang masungkit ang silver medal. (Lito Oredo)